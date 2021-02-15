Сын Чапкиса показал поклонникам свою жену. Фото

Сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 42-летний Грег поделился с поклонниками снимками, на которых показал свою супругу Эмбер. Пара вместе уже 20 лет.

Соответствующие фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Таким образом Чапкис решил поздравить любимую с Днем Святого Валентина (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, мужчина разместил серию снимков, на которых позирует вместе с Эмбер. Кроме того, на некоторых кадрах он показал супругу вместе с сыновьями.

"С Днем Святого Валентина, любовь всей моей жизни", – написал знаменитость.

Стоит отметить, что Грег Чапкис живет и работает в США. У него своя танцевальная школа, поэтому он является известным хореографом-постановщиком.

У Грега есть старшая сестра Лилия, которая руководит филиалом Chapkis Dance в Италии. Направление Грега в танцах – хип-хоп.

Его супруга Эмбер помогает ему в развитии школы Chapkis Dance. Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грег Чапкис прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.