Сын Чапкиса показал поклонникам свою жену. Фото
Сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 42-летний Грег поделился с поклонниками снимками, на которых показал свою супругу Эмбер. Пара вместе уже 20 лет.
Соответствующие фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Таким образом Чапкис решил поздравить любимую с Днем Святого Валентина (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, мужчина разместил серию снимков, на которых позирует вместе с Эмбер. Кроме того, на некоторых кадрах он показал супругу вместе с сыновьями.
"С Днем Святого Валентина, любовь всей моей жизни", – написал знаменитость.
Стоит отметить, что Грег Чапкис живет и работает в США. У него своя танцевальная школа, поэтому он является известным хореографом-постановщиком.
У Грега есть старшая сестра Лилия, которая руководит филиалом Chapkis Dance в Италии. Направление Грега в танцах – хип-хоп.
Его супруга Эмбер помогает ему в развитии школы Chapkis Dance. Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грег Чапкис прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.