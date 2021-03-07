Сын Чапкиса показал, как выглядят внуки известного хореографа. Фото

Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса 42-летний Грег поделился с поклонниками редкими кадрами с семьей. Танцовщик показал фото двух сыновей – 12-летнего Николая и 5-летнего Максима.

Соответствующие кадры сын Чапкиса опубликовал в Instagram-stories. Помимо детей, Грег также показал свою супругу – Эмбер, с которой он в отношениях более 20 лет.

К слову, у 91-летнего Чапкиса двое детей: от первого брака дочь Лилия, она хореограф в Италии, и от второго брака сын Грег Чапкис.

Напомним, Грег Чапкис живет и работает в США. У него есть собственная танцевальная школа, поэтому он является известным хореографом-постановщиком.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы повидаться с отцом. Мужчина сфотографировался в самолете: на нем была черная защитная маска, бейсболка цвета хаки и спортивная кофта с ярким принтом.