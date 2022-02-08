Сводный брат Меган Маркл объяснил, почему ее брак с принцем Гарри может быть под угрозой

Томас Маркл-младший, сводный брат герцогини Сассекской Меган Маркл назвал тревожный звоночек, который заметил в отношениях родственницы с ее мужем, британским принцем Гарри. Он также поделился мыслью, что деньги изменили жену герцога.

Об этом брат актрисы рассказал на шоу Celebrity Big Brother Australia 6 февраля, передали Daily Mail, однако отрезки из записанного разговора появлялись в СМИ и раньше. Интересно, что Томас Маркл-младший и его сестра уже много лет не общаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По мнению собеседника ведущих, Меган "пользуется" своим мужем, и это хорошо видно по их общим фото, на которых принц почти не улыбается.

"Единственная разница между ним сейчас и тогда – на всех фото до свадьбы он улыбался. На всех после – нет", – сказал он.

Томас Маркл-младший утверждает, что во время своего прошлого брака Меган Маркл "холодно" относилась к своему мужу, продюсеру Тревору Энгельсону. По словам приглашенного на шоу гостя, она даже отдала ему обручальное кольцо.

"Тревор заботился о ней, он ее обожал, а она взяла и бросила его. Так быстро. Никто не может понять почему. Деньги изменили ее, я думаю, и слава ударила ей в голову", – добавил сводный брат актрисы.

Маркл-младший подчеркнул, что его родственница попала в тот 1% самых богатых людей на планете, поэтому общение с родственниками и другие привычные дела ее больше не интересуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездные соседи герцогов, такие как Опра Уинфри, Орландо Блум и Кэти Перри, пожаловались на " ужасную вонь" у их дома. Позже неприятный запах окутал и другие имения.

Кратко о личности:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).