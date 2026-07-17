"Свинья в человеческом обличье". В России объявили охоту на украинского рэпера после громких заявлений ФСБ

В России истерично пытаются добиться наказания украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) после заявлений Федеральной службы безопасности о том, что он якобы причастен к организации "теракта" в Подмосковье. Прямо в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" прозвучал призыв к убийству исполнителя.

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Охоту на Kyivstoner объявил корреспондент-путинист Сергей Зенин. Он цинично назвал убийство украинского рэпера "делом чести", более того, позволил себе неоднократно брызнуть в него ядом.

"Свинью в человеческом обличье зовут Альберт, фамилия – Васильев. Свой последний в жизни 35-й день рождения он отпраздновал в этом году. Наркодилер с паспортами Украины и США, а теперь и террорист, уничтожение которого для нашей разведки будет делом чести", – заявил пропагандист.

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Зенин пригрозил Kyivstoner, что тот "не сможет спрятаться" от россиян ни в Словакии, ни в Испании, где у него якобы есть жилье. Еще больше напугать артиста пропагандист попытался, приведя в пример российского летчика Максима Кузьминова. В августе 2023 года он угнал свой вертолет и передал ВСУ, а уже в начале 2024-го его нашли мертвым.

Обвинения в адрес украинского рэпера

14 июля ФСБ заявила, что якобы предотвратила серию "терактов" в Подмосковье, к организации которых был причастен Kyivstoner. По информации российских властей, Служба безопасности Украины будто бы планировала нанести удар 35 FPV-дронами, которые ввозили через Словакию и Польшу, спрятав в керамической плитке, по военно-промышленному комплексу. В ФСБ заверили, что к подготовке "теракта" привлекли двух граждан Молдовы, исполнителем должен был стать россиянин, а вот Kyivstoner выступил "координатором" атаки.

На такие обвинения рэпер отреагировал почти сразу, сделав несколько неоднозначных заявлений. Сначала свою "причастность" к организации "теракта" он прокомментировал лаконично: "Что, нах*й?", а уже позже обнародовал более развернутое обращение.

Kyivstoner заявил, что искренне не понимает, почему его сделали главным фигурантом резонансной истории, мол, он уже давно "сбитый летчик". Однако прямо опровергать обвинения ФСБ в якобы подготовке "теракта" артист не стал. Зато он возмутился тем, что россияне приписали ему торговлю наркотиками.

"Самое неприятное во всем этом то, что вы мне еще и распространение кокаина подкидываете. Зачем вы из меня баригу придумываете? Мне это неприемлемо. Вы что, с ума сошли? Ладно, у меня есть связи, могу кому-то немного помочь, но зачем вы меня наркоторговцем называете? Болтайте, что хотите, но об этом не болтайте", – эмоционально сказал исполнитель.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

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