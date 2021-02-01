Светлана Лобода засветила обручальное кольцо. Фото

Украинская певица Светлана Лобода засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.

Украшение с огромным бриллиантом, которое певица надела на безымянный палец правой руки, спровоцировала бурную реакцию сети. Соответствующий снимок из самолета Лобода опубликовала на личной странице в Instagram.

"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", – прокомментировала публикацию звезда.

Поклонники тут же предположили, что Светлане сделали предложение. Некоторые даже подумали, что Лобода снова беременна.

"Ну если посмотреть на руки, то там кольцо? Просто предположение", "Кольцо на пальчике! Поздравляем", "Ты беременна?", "Помолвочное кольцо?", "Замуж собралась, наверное", "Кольцо все видели?" – написали люди.

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Звезда воспитывает двух дочерей: девятилетнею Евангелину и двухлетнею Тильду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фанаты певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.