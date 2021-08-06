Светлана Лобода в новом клипе запоет на украинском языке. Эксклюзив

Украинская певица Светлана Лобода13 августа презентует клип на украиноязычный сингл под названием Vogue. Режиссером выступил INDY HAIT.

По словам исполнительницы, с Инди Хаит она познакомилась пару лет назад и хотела попробовать создать вместе какой-то новый проект. Об этом сообщили в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

"Красивая, написана украинским автором, еще и на двух языках. Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – отметила Лобода.

Видео дня

К слову, ранее знаменитость анонсировала запланированный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. По словам артистки, она очень соскучилась по Украине.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. На данный момент живет в России и там же дает концерты.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Ранее украинские папарацци засняли, как Светлана Лобода ездит по столице Украины на черном микроавтобусе Mercedes с телохранителем. Исполнительница отказалась говорить с журналистами.

Мы писали, что 14 августа Лобода анонсировала концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club. Билеты, стоимость которых стартует от 1300 гривен, уже почти проданы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2020 году украинская певица Светлана Лобода впервые за три года выступила на родине. Артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.