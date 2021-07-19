Светлана Лобода собралась с концертом в Одессу: появилась реакция украинцев

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и выступает в России, собралась приехать в Украину. Артистка запланировала концерт в Одессе 14 августа.

Мероприятие должно состояться в клубе Ibiza Beach Club. Об этом стало известно на странице в Instagram заведения.

Стоит отметить, что стоимость билетов на концерт Лободы стартует от 1300 гривен.

Мнения украинцев по поводу выступления знаменитости в Одессе разделились. Одни обрадовались и с удовольствием ждут концерт, а другие – раскритиковали певицу.

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"Вот это новость! Класс", "Х**ня полная", "Это просто не может быть, вау", "За нее еще и платить надо?", "Вот так новость", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. На данный момент живет в России и там же дает концерты.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2020 году украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые за три года выступила на родине. Артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.