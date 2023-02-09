Супермодель Алина Байкова нецензурно обратилась к Путину с красной дорожки благодаря красноречивому мини-платью. Фото

Украинская топ-модель Алина Байкова, которая пронесла в лифе сине-желтый флаг на 75-м кинофестивале в Каннах, устроила новый перформанс. На неделе моды в Нью-Йорке звезда появилась в красочном мини-платье, на котором красовалось послание российскому диктатору Владимиру Путину.

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Обращение к военному преступнику, устроившему геноцид украинцев, было лаконичным и нецензурным. OBOZREVATEL решил показать, как украинская модель выглядела на красной дорожке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алина Байкова выбрала на ответственное модное мероприятие трикотажное оверсайз-платье, напоминающее свитер, желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.

Изюминкой наряда стали рваности и большая синяя надпись F*ck you Putin, что в цензурной вариации перевода означает "Пошел ты, Путин". На своих сине-желтых каблуках супермодель смело позировала, демонстрируя красноречивый образ.

Чтобы длинные волосы не закрывали надпись на платье, Алина Байкова собрала их в высокий хвост. Образ она дополнила ярким клатчем в звездочки.

В патриотическом наряде звезда чувствовала себя довольно уверенно и охотно позировала, демонстрируя средний палец и язык. Вероятно, жест был адресован всем, кто поддерживает террористическую политику Кремля против Украины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Алина Байкова рассказала, что ее друг и известный актер Леонардо Ди Каприо непублично поддерживает Украину. Он якобы сделал пожертвования, однако от медийности отказался.

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