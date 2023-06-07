Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

Украинская модель родом из Кропивницкого Алина Байкова возмущена поведением своей коллеги, известной бразильской модели Марианы Фонсеки. 33-летняя брюнетка появилась на Каннском фестивале с сине-желтой лентой в поддержку Украины, а теперь похвасталась обложкой журнала Numero, для которой позировала в эпатажном образе.

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После того как Байкова отметила Фонсеки у себя в Instagram-stories, девушка закрыла комментарии, чтобы не нарваться на гнев фанатов. К слову, Алина сама лично вручила модели ленту в цветах украинского флага. Мариана с удовольствием приняла подарок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера Россия подорвала дамбу и ГЭС. Это ужасная экологическая катастрофа. А Мариана гордо публикует новую обложку российского журнала. Есть что-то в этой жизни, что я не понимаю?", – спросила украинка. Как известно, они были подругами.

К слову, Numero – журнал о моде и дизайне, который выпускается с 1999 года в разных странах мира, в том числе и в РФ. Это один из немногих международных глянцев, продолжающий тиражироваться на российском рынке. Отметим, что над обложкой июньского номера работала зарубежная команда.

Сама Мариана Фонсека известна как модель купальников. Она выходила на подиумы нескольких крупнейших брендов, включая Timberland, Lancome и Dior. Первый модельный контракт девушка подписала в 15 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Алина Байков вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в наряде с красноречивой надписью. Модель нецензурно обратилась к кремлевскому фюреру Путину. Она позировала в патриотическом наряде, демонстрируя средний палец и язык.

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