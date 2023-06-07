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Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
7,4 т.
Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

Украинская модель родом из Кропивницкого Алина Байкова возмущена поведением своей коллеги, известной бразильской модели Марианы Фонсеки. 33-летняя брюнетка появилась на Каннском фестивале с сине-желтой лентой в поддержку Украины, а теперь похвасталась обложкой журнала Numero, для которой позировала в эпатажном образе.

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После того как Байкова отметила Фонсеки у себя в Instagram-stories, девушка закрыла комментарии, чтобы не нарваться на гнев фанатов. К слову, Алина сама лично вручила модели ленту в цветах украинского флага. Мариана с удовольствием приняла подарок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера Россия подорвала дамбу и ГЭС. Это ужасная экологическая катастрофа. А Мариана гордо публикует новую обложку российского журнала. Есть что-то в этой жизни, что я не понимаю?", – спросила украинка. Как известно, они были подругами.

Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

К слову, Numero – журнал о моде и дизайне, который выпускается с 1999 года в разных странах мира, в том числе и в РФ. Это один из немногих международных глянцев, продолжающий тиражироваться на российском рынке. Отметим, что над обложкой июньского номера работала зарубежная команда.

Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

Сама Мариана Фонсека известна как модель купальников. Она выходила на подиумы нескольких крупнейших брендов, включая Timberland, Lancome и Dior. Первый модельный контракт девушка подписала в 15 лет.

Поддерживала Украину, но снялась для российского глянца: Алина Байкова обвинила в лицемерии известную модель. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, Алина Байков вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в наряде с красноречивой надписью. Модель нецензурно обратилась к кремлевскому фюреру Путину. Она позировала в  патриотическом наряде, демонстрируя средний палец и язык.

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