Сумская вступилась за дочь, которая живет в России, и объяснила, почему Паперная молчит о войне

Известная украинская актриса Ольга Сумская заступилась за свою старшую дочь Антонину Паперную, которая вместе с мужем и детьми проживает в РФ. С начала войны потомственная артистка никак не прокомментировала ситуацию в Украине, а ее знаменитый муж – звезда российского кино Владимир Яглыч – начал активно заниматься продвижением своего нового фильма в сети.

По словам Сумской, ее дочь очень переживает за свою родину и надеется на победу Украины, однако публично говорить об агрессии Кремля и преступной войне ей не позволяет "тотальная зависимость от обстоятельств". Об этом народная артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

55-летняя знаменитость призналась, что на ее дочь в последние дни льется много негатива и критики в связи с ее молчанием, которое сегодня считается знаком согласия с путинской политикой и поддержкой военного вторжения в Украину. Защищая ребенка, Сумская отмечает, что Паперная очень волнуется за родных, однако вместе с тем несет ответственность за детей в России.

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"Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны – это последнее, чем могут заниматься украинцы и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться ,а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину... С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся. Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим", – поделилась звезда.

Она также добавила, что Антонина в октябре приезжала в Киев на день рождение бабушки. Это была последняя встреча внучки с родственницей, поскольку в этом году, 27 февраля, Анны Ивановны не стало.

"Когда в октябре праздновали 88-летие мамы, ее бабушки, она сделала сюрприз и прилетела на один день, чтобы поздравить родного человека! Словно чувствовала, что это в последний раз", – рассказала актриса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Ступка дал небольшое интервью для YouTube-канала, в котором заявил, что молчание о войне в Украине – это самое страшное. Именно он пристыдил дочь актрисы Ольги Сумской Антонину Паперную, которая живет в России, отметив, что ее позиция странная, не высказываться о происходящем в нашей стране.

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