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Сумская увидела знак, что Украина победит, и показала трогательное фото

Анна Яковлева
Люди
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Сумская увидела знак, что Украина победит, и показала трогательное фото

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская порадовала поклонников трогательным кадром, в котором увидела символичный знак победы Украины в войне. В кадре обрушенный дом, а на остатках его крыши поселился аист.

Соответствующее фото Сумская опубликовала на личной странице в Instagram. Поклонники в комментариях поддержали актрису и отметили, что знак правдивый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Аисты вернулись! Для меня это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться! Украина победит!", – написала знаменитость.

Аист прилетел на разрушенный дом.
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На опубликованных кадрах показано, как только что вернувший из теплых краев аист, свил себе гнездо на остатках крыши разрушенного дома.

Фото аиста во время войны.

Украинцы в комментариях отметили, что знак верный, а фотографии очень трогательные.

"Это самая трогательная фотография войны", "Аисты хорошую весть принесут: "Конец войне! Мы врага одолели"", "Говорят, что аисты не прилетают, когда война, это хороший знак!", "Аист на крыше – мир на Земле", "До слез", "Муж сказал, это не только "биологическое оружие", но и строители!", "Да, жизнь продолжается", "Однозначно, победим", – пишут люди.

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