Судья 'МастерШефа' Лиза Глинская выходит замуж. Фото

Победительница и судья украинского шоу "МастерШеф" Лиза Глинская выходит замуж. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, на котором засветила помолвочное кольцо.

Соответствующее фото она опубликовала на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Предложение руки и сердца Глинской сделали на отдыхе в Доминикане.

Избранник телезвезды – некий Максим Большаков. В сети Глинская разместила кадр, на котором показала кольцо на фоне Атлантического океана.

"Как думаете, что я ответила?" – подписала снимок судья "МастерШефа".

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Коротко о знаменитости:

Лиза Глинская – основатель и преподаватель кондитерской школы "GL", автор и издатель двух книг, кулинарный эксперт украинских телешоу, лауреат Чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres 2016 в Париже, а также судья телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф-9".

Глинская получила образование в Крымском педагогическом университете на музыкальном отделении. Три года проработала педагогом в музыкальной школе. В 2007 девушка переехала в столицу и стала администратором ресторана.

После победы в телевизионном шоу "МастерШеф-2" Глинская получила возможность пройти базовый курс кулинарии в Парижской школе "Le Cordon Bleu".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай выходит замуж за адвоката Евгения Пронина, с которым была в отношениях с 2019 года.