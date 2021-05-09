Экс-невеста Козловского сообщила о помолвке

Экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай выходит замуж за адвоката Евгения Пронина, с которым была в отношениях с 2019 года. Девушка показала фото, где красуется кольцо с бриллиантами.

Радостную новость о помолвке Эсхакзай сообщила на своей странице в Instagram. Судя по снимку с кольцом, предложение руки и сердца звезда получила во время отдыха на Мальдивах.

"Раз все уже знают, таки да. Он это сделал", – подписала кадр Рамина.

Кроме того, блогер уже успела ответить на критику подписчиков, которым не понравилось ее помолвочное кольцо из-за размера бриллианта.

"Умение радоваться за других – черта добрых и самодостаточных людей. Здорово, что таких у меня 99,9%. А те курочки, которые не оценили размер бриллианта, меня позабавили. Хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. Да побольше. Дело вкуса. Он либо есть, либо тебе всегда мало", – написала в Instagram звезда.

Напомним, Рамина Эсхакзай – журналист, автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи". Финалистка популярного телешоу "Холостяк" (5-й сезон, украинская версия). В 2016 году стало известно о романе с украинским артистом Виталием Козловским. Через год отношений певец сделал предложение руки и сердца Рамине, однако дело до свадьбы так и не дошло. Пара рассталась спустя 1,5 года отношений. Артисты не давали четких комментариев, почему они расстались. В 2019 году Эсхакзай сообщила о новых отношениях с бойфрендом Евгением Прониным.

Ранее Рамина Эсхакзай дала откровенное интервью для OBOZREVATEL. Звезда рассказала о личной жизни, а также призналась, какую пластику делала, а от какой ее отговорили.