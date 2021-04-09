Суд вынес решение по концерту Поляковой во время карантина

Юля Ухина Люди 12:27, 9.04.2021 Обновлено: 12:56, 9.04.2021

Суд закрыл дело в отношении организатора концерта украинской певицы Оли Поляковой в Сумах, который прошел во время карантина – 13 марта.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Суспільне Суми". По словам инсайдеров, в действиях подозреваемого Александра Донцова не нашли состава преступления (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Суд закрыл дело в отношении организатора концерта певицы Оли Поляковой в Сумах
Facebook Суспільне Суми

Напомним, что суд начался в конце марта после того, как в полиции заявили, что агентство "Арт-хвиля", ответственное за проведение концерта в Сумах, не обеспечило соблюдение условий карантина. Сам организатор мероприятия на слушаниях уверял, что условие было соблюдено и что зал был заполнен менее чем на 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали в сети за концерты во время карантина, которые прошли в Сумах (13 марта) и в Кременчуге (14 марта). Пользователи возмутились тем, что звезда выступала в то время, когда массовые мероприятия запрещены.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Чернигове с почестями похоронили офицера ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото и видео

У Кароль расстегнулось платье на шоу. Видео

Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в транспорте: какие изменения готовят льготникам

Зеленский показал фото из Авдеевки на Донбассе

В Киеве зацвели магнолии. Фото, видео