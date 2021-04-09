Суд виніс рішення щодо концерту Полякової під час карантину

Суд закрив виробництво щодо організатора концерту української співачки Олі Полякової в Сумах, який пройшов під час карантину – 13 березня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Суспільне Суми". За словами інсайдерів, у діях підозрюваного Олександра Донцова не знайшли складу злочину (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Суд закрив справу щодо організатора концерту співачки Олі Полякової в Сумах Facebook Суспільне Суми

Полякова провела два концерти під час карантину: в Сумах (13 березня) і в Кременчуці (14 березня) Facebook Олі Полякової

Нагадаємо, що суд почався в кінці березня після того, як у поліції заявили, що агентство "Арт-хвиля", відповідальне за проведення концерту в Сумах, не забезпечило дотримання умов карантину. Сам організатор заходу на слуханнях запевняв, що умова була дотримана і що зал був заповнений менш ніж на 50%.

Коротко про знаменитість:

Оля Полякова – українська співачка, телеведуча й акторка. Перший альбом під назвою "Приходь до мене" був анонсований у квітні 2000 року в межах презентації проєкту "Продюсування українських виконавців". Через вісім років вийшов максісингл "Суперблондинка", який ознаменував появу нового образу Олі Полякової – Суперблондинки – і однойменної шоу-програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Олю Полякову розкритикували в мережі за концерти під час карантину, які пройшли в Сумах (13 березня) і в Кременчуці (14 березня). Користувачі обурилися тим, що зірка виступала в той час, коли масові заходи заборонені.