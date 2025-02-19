Суд принял решение относительно любимого Рианны A$AP Rocky по делу о стрельбе: бурная реакция влюбленных растрогала сеть. Видео

Американского репера A$AP Rocky признали невиновным в деле о стрельбе. Приговор был оглашен во вторник в зале суда Лос-Анджелеса, переполнившемся поклонниками исполнителя и его любимой певицы Рианны.

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Как только клерк зачитал решение присяжных об оправдании, зал разразился аплодисментами, а сам репер бросился в объятия Рианны, сидевшей рядом с его матерью и сестрой, сообщает Associated Press. Эмоциональный момент, когда они расплакались, быстро разлетелся по сети, вызвав восхищение фанатов.

Присяжные приняли решение всего за три часа, лишив 35-летнего артиста угрозы тюремного заключения более чем на 20 лет. "Благодарю вас за то, что спасли мне жизнь", – обратился репер к присяжным после объявления вердикта.

Ранее прокуратура предлагала ему шестимесячный срок заключения с испытательным сроком в обмен на признание вины, но артист отказался. Он решил доказывать свою невиновность в суде – и не ошибся.

После окончания процесса A$AP Rocky и Рианна вместе с детьми и адвокатами покинули здание суда, пробираясь сквозь толпу фанатов и журналистов. "Последние четыре года были безумием. Я благодарен и счастлив быть здесь сейчас свободным человеком", – сказал репер.

Рианна также отреагировала на событие в своем Instagram и поблагодарила Бога: "Слава принадлежит Богу и только Богу! Благодарны, смирены его милостью!"

Что произошло ночью 6 ноября 2021 года

Обвинение против A$AP Rocky базировалось на показаниях его бывшего друга A$AP Рэлли, с которым они вместе были в команде A$AP Mob. По словам Релли, они встретились в Голливуде в ту ночь, чтобы обсудить возникший между ними конфликт. Во время спора, как утверждал потерпевший, Rocky вытащил пистолет и дважды выстрелил в его сторону. Одна из пуль задела его руку, однако серьезных ранений он не получил.

Адвокаты репера, в свою очередь, заявили, что их клиент не использовал боевое оружие, а имел при себе только бутафорский пистолет, стреляющий холостыми патронами. Они объяснили, что A$AP Rocky действовал с целью самозащиты, поскольку Релли вел себя агрессивно и напал на одного из его друзей.

Присяжных также проинструктировали, что если репер считал, что ему или его знакомым грозит опасность, и применив при этом разумную силу, они могут вынести оправдательный приговор.

После вынесения решения защита назвал дело "миражом" и обвинила Релли во лжи. В то же время окружной прокурор заявил, что уважает решение суда, но подчеркнул, что статус звезды не дает никому права нарушать закон.

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