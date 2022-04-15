'Стыдно быть на стороне зла': Акунин объяснил россиянам, почему не поддерживает войну в Украине

Российский писатель Борис Акунин объяснил согражданам, почему не считает правильным поддерживать войну в Украине. По словам литературоведа, за путинским режимом стоит зло, поддерживая которое можно стать его частицей.

Катализатором обращения к россиянам стали регулярные требования отречься от украинской позиции и стать на сторону Российской Федерации. Об этом Акунин написал в своем Telegram-канале (чтобы подывитсия фото, доскролльте до конца страницы).

Писатель, неоднократно осуждавший нападение оккупантов на Украину, отметил, что ему все время необходимо повторять россиянам "истину", ведь ему каждый день приходят гневные сообщения от соотечественников.

Видео дня

"Пишет мне в личные сообщения какая-то Алена, призывает "встать на сторону России", потому что "стыдно не поддерживать свою страну". То же, или примерно то же пишут и другие. И без конца цитируют Сергея Бодрова: "Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы", – рассказал автор поста.

Таким поклонникам войны и творчества покойного Сергея Бодрова Акунин посоветовал продолжать его цитату словами: "сказал солдат вермахта".

"Те, кто на стороне Зла, своими не бывают. Иначе ты сам становишься частью Зла. Стыдно быть на стороне зла, Алена", – добавил он.

Писатель объяснил, что зло – это подло нападать на соседскую страну ночью без объявления войны, лгать об "учениях" на границе с Украиной, разрушать города и убивать людей, провозглашать на федеральном телеканале, что Россия должна уничтожить в войне врагов, чтобы "доказать свой героический образ".

Литературовед сказал, что не хочет поддерживать культ войны, созданный для того, чтобы помочь убийце Путину и его окружению обогащаться на народе.

"Что ж, россияне, придется делиться на тех, кто согласен и кто не согласен считать национальной идеологией войну. Войну за то, чтобы Путин правил вечно. Других целей у этой войны нет", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова Акунина о том, что обычные россияне якобы не повинны в том, что на территории Украины развязали войну, вызвали осуждение со стороны украинцев. Писателя послали вслед за кораблем и раскритиковали.