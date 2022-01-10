Стужук захейтили за отдых без детей с новым парнем: сначала своя личная жизнь

Украинскую блогершу-миллионницу Софию Стужук захейтили за систематический отдых без троих детей. Последней каплей, после которой инфлюэнсера назвали плохой матерью, стал уик-энд с новым парнем в Буковеле.

Звезда социальных сетей несколько дней каталась на лыжах и устраивала свою личную жизнь, пока ее малыши были дома с нянями. На обвинения София ответила в Instagram, однако сразу закрыла доступ к комментариям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свое решение она объяснила тем, что "не требует ни согласия, ни одобрения, ни мнения" посторонних людей.

Подписчики обвинили блогершу в том, что она бросила троих несовершеннолетних детей на произвол судьбы и начала заниматься только своими сердечными делами. Фоловеры назвали ее "примером плохой матери" и даже перешли на личные оскорбления.

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Из-за большой волны хейта Стужук решила объяснить свою позицию, обратившись к многомиллионной аудитории. Инфлюэнсер объяснила, что сейчас переживает тот период, когда ей нужно налаживать свою личную жизнь, чтобы в будущем дать правильный пример отношений для своих малышей.

"Мне понадобится время и пространство, чтобы построить для начала свою личную жизнь. Именно этим я сейчас занимаюсь. Жизнь – это про периоды. Сейчас такой", – сказала София.

Она также добавила, что не хочет быть матерью-кукушкой, которая не имеет права уехать на отдых без детей. По мнению автора поста, в первую очередь – она должна быть счастлива как женщина, а уже потом реализоваться как мама, жена, блогер и тд.

Поэтому Стужук наполняет свою жизнь эмоциями, которые позволяют ей быть счастливой.

"Я просто должна быть счастлива. А для этого мне нужно делать то, что я хочу, и что для меня важно", – говорится в тексте.

В конце она добавила, что после устройства своей личной жизни снова наступит "семейный" период, которого она уже ждет.

"Всей душой к нему стремлюсь и хочу дать детям достойный пример мамы, успешного и счастливого человека, адекватных отношений и модели семьи, мужскую ролевую модель, пример любви и любовь родителей", – заключила блогерша.

Отметим, что после смерти отца троих детей Софии – Дмитрия, звезде соцсетей часто приписывают романы, однако она их не комментировала. В начале 2022 года инфлюэнсер заявила, что счастлива в отношениях с новым молодым человеком, имя которого не назвала.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отдыха в курортном Буковеле Стужук частично показала лицо своего спутника. Это развеяло слухи, что она крутит роман с бывшим мужем Саши Бо – Игорем Пустовитом.