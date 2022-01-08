Блогерша Стужук засветила своего загадочного парня

Украинская блогерша-миллионница София Стужук впервые показала лицо своего нового избранника. В течение нескольких недель молодая мама выборочно публиковала фото и видео с любимым, демонстрируя подписчикам только его руки.

Инфлюэнсерша не желает пока раскрывать личность своего романтического увлечения. Однако во время рождественского отдыха красавица все же приоткрыла занавес тайны в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

София с новым парнем устроила романтический уикенд в курортном Буковеле, где пара вместе фотографировалась, пила глинтвейн и наслаждалась карпатскими видами.

Молодой человек согласился научить блогершу кататься на лыжах, после чего влюбленные устроили импровизированную фотосессию. На одном из кадров Стужук засветила половину лица своего спутника, что окончательно развеяло слухи о ее романе с Игорем Пустовитом.

Видео дня

Отметим, что отношения Софии и бывшему мужу Саши Бо приписывали после случайно снятого поцелуя пары на том же курорте перед Новым годом.

Уже традиционно киевлянка выложила еще несколько кадров с руками и другими частями тела своего нового парня, продолжая интриговать подписчиков. Под ее последним постом с горячими кадрами в Буковеле комментаторы активно вычисляют автора фотографии.

"Кто фотографировал", "Сейчас все будут мониторить, с кем приехала Софья", "Богдан ее кавалера зовут", "Ее парня зовут Антон", – говорится в сообщениях.

Напомним, что после развода с покойным мужем Дмитрием, инфлюэнсерше часто приписывают романы с разными мужчинами. Однако сама женщина не любит называть имена своих избранников, предпочитая намеки и неоднозначные фото.

Коротко о звезде:

София Стужук – 26-летняя скандальная блоггерша-миллионница, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.

Как сообщал OBOZREVATEL, София встретила Новый год в объятиях нового кавалера и показала, что он подарил ей на праздник. По словам влюбленной блогерши, она не озвучивала свое желание, однако мужчина догадался сам.