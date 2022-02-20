Студентка узнала об измене парня с лучшей подругой и за 4 месяца сбросила 30 кг

Ульяна Виноградова
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Студентка узнала об измене парня с лучшей подругой и за 4 месяца сбросила 30 кг
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21-летняя студентка из Вьетнама Нгуен Тхо Тхо Нхи похудела на 30 кг за 4 месяца после того, как парень и лучшая подруга предали ее. Они закрутили роман, и девушка попыталась забыть о возлюбленном раз и навсегда.

Как пишет Hong Kong Economic Times, вместо отчаяния, неприятная ситуация подтолкнула Тхо Тхо Нхи к похудению. Лишний вес у девушки был еще со школы. Ее постоянно дразнили сверстники, но один мальчик сделал ей комплимент, и они начали встречаться.

Нгуен Тхо Тхо Нхи изменил парень.
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После ужасного раскрытияТхо Тхо Нхи отказалась от чая с молоком и калорийных закусок, чтобы контролировать свой рацион. Она также часто выполняла высокоинтенсивные упражнения и всего через 4 месяца похудела с 80 кг до 50 кг.

Нгуен Тхо Тхо Нхи изменила свой рациона питания.

После этого, Тхо Тхо Нхи даже поблагодарила бывшего парня за то, что он был ее вдохновением.

Нгуен Тхо Тхо Нхи была полной еще со школы.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка Джесс Гулд сбросила 90 килограммов и сейчас весит 60. Но женщина страдает от обвисшей кожи, которую хочет удалить путем операции, поэтому собирает деньги и просит помощи у неравнодушных.

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