Студентка узнала об измене парня с лучшей подругой и за 4 месяца сбросила 30 кг

21-летняя студентка из Вьетнама Нгуен Тхо Тхо Нхи похудела на 30 кг за 4 месяца после того, как парень и лучшая подруга предали ее. Они закрутили роман, и девушка попыталась забыть о возлюбленном раз и навсегда.

Как пишет Hong Kong Economic Times, вместо отчаяния, неприятная ситуация подтолкнула Тхо Тхо Нхи к похудению. Лишний вес у девушки был еще со школы. Ее постоянно дразнили сверстники, но один мальчик сделал ей комплимент, и они начали встречаться.

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После ужасного раскрытияТхо Тхо Нхи отказалась от чая с молоком и калорийных закусок, чтобы контролировать свой рацион. Она также часто выполняла высокоинтенсивные упражнения и всего через 4 месяца похудела с 80 кг до 50 кг.

После этого, Тхо Тхо Нхи даже поблагодарила бывшего парня за то, что он был ее вдохновением.

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