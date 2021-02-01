Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер из-за коронавируса

Сценарист американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор умер после заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на брата знаменитости Ларри. Известно, что Марк страдал и от других проблем со здоровьем в течение последних нескольких лет.

"Не стало моего дорогого и любимого брата. Он умер после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, которыми страдал на протяжении многих лет", – заявил Ларри.

Марк Уилмор – американский телевизионный сценарист, продюсер, актер и комик.

Писатель и исполнитель таких шоу, как "Живой цвет", "Пижамы", "Симпсоны" и "Семья". Он был 10-кратным номинантом на премию "Эмми".

Уилмор присоединился к команде "Симпсонов" в 2002 году. До этого он писал сценарии для "Вечернего шоу" с Джеем Лено.

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