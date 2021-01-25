Умер актер из сериалов "Коломбо" и "Полиция Майами" Грегори Сьерра

Американский актер театра и кино Грегори Сьерра скончался в Калифорнии от рака. Ему было 83 года.

Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на близких артиста. По словам инсайдеров, Сьерра умер еще 4 января, но информация об этом была обнародована недавно.

Грегори Сьерра родился в Нью-Йорке 25 января 1937 года.

Его кинокарьера началась в 1970-х годах, когда артист снялся в нескольких популярных ситкомах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с участием Грегори – "Дорогая, я увеличил ребенка", "Мотылек", "Секретные материалы", "Коломбо", "Она написала убийство", "Вампиры", "Крутой Уокер"," Полиция Майами: Отдел нравов", "Принц из Беверли-Хиллз" и другиею

Кроме того, актер работал с Королевской шекспировской труппой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже".