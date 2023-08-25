Стивен Кинг, Джим Керри и другие: пять знаменитостей, истории которых вдохновят никогда не сдаваться

"Никогда не сдавайся". Это, пожалуй, одна из самых банальных фраз, которую каждый слышал, когда начинал строить свою карьеру. Психологи говорят, что сложные жизненные ситуации формируют личность человека.

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Многие звезды столкнулись с серьезными проблемами в детстве: жизнь в трейлере, работа с 5-летнего возраста или бегство из дома. Трудности не были препятствием на их пути, а лишь закалили и помогли стать теми, кто они сейчас. OBOZREVATEL собрал истории знаменитостей, которые никогда не сдавались и шли к своей цели.

Актриса Сара Джессика Паркер родилась четвертым ребенком в семье в бедном шахтерском городке штата Огайо. Ее родители развелись, когда ей было два года, и вскоре мать снова вышла замуж и родила еще четырех детей. Отчим Паркер часто был без работы, поэтому будущая звезда с детства начала заниматься пением и зарабатывала деньги, чтобы прокормить семью из 10 человек.

Несмотря на трудные времена и периодическое пребывание на социальной помощи, мама Паркер продолжала поощрять интерес своих детей к искусству. Когда будущей звезде Голливуда было 11 лет, семья отправилась в Нью-Йорк, чтобы Сара могла пройти прослушивание для бродвейской пьесы. Поездка была успешной – она и ее брат прошли кастинг. Паркер продолжала упорно работать и в конце концов стала главной героиней сериала "Секс в большом городе".

Писатель Стивен Кинг был с копейками в кармане, когда начинал карьеру. Он жил в трейлере со своей женой, тоже писательницей. Они оба работали на нескольких работах, чтобы содержать семью и заниматься творчеством. Пара одалживала одежду на свадьбу и жила без телефона, потому что он был слишком дорогим.

Кинг получил 60 отказов от изданий, прежде чем продал свой первый рассказ "Стеклянный пол" за 35 долларов. Даже его нынешний бестселлер "Керри" поначалу не стал хитом. Со временем издательство Signet Books выкупило права на издание в мягком переплете за $400 000, из которых $200 000 получил Кинг и прославился на весь мир.

Когда актеру Джиму Керри было 14 лет, его отец потерял работу, и семья переживала не лучшие времена. Они переехали в фургон, тогда юный начинающий комик после школы ходил работать на фабрику по восемь часов в день, чтобы свести концы с концами.

В 15 лет Кэрри впервые выступил на сцене с комедийным номером. В 16 лет он бросил школу, чтобы полностью сосредоточиться на комедии. Вскоре переехал в Лос-Анджелес, каждый вечер парковался на Аллее славы и представлял свой успех. В одну из таких ночей он выписал себе воображаемый чек на $10 000 000 за "актерские услуги". Незадолго до этой даты он получил такой же гонорар за сериал "Тупой и еще тупее".

За свою публичную жизнь журналистка Опра Уинфри столкнулась со многими проблемами, например критикой своего веса, расизмом и навязчивыми вопросами о ее сексуальности. Однако в детстве Опра переживала еще большие перипетии.

Уинфри стала жертвой сексуального насилия и неоднократно подвергалась домаганиям со стороны двоюродного брата, дяди и друга семьи. Опра забеременела и родила ребенка в возрасте 14 лет, младенец умер через две недели. Девушка не сдавалась, окончила школу с отличием, получила полную стипендию в колледже, проложила себе путь на телевидение и сейчас является самой известной журналисткой США.

Писательница Джоан Роулинг в 90-х развелась, жила на государственную помощь и едва могла позволить себе прокормить ребенка в 1994 году.

Когда Роулинг писала бестселлер о Гарри Поттере, она была настолько бедной, что не могла позволить себе компьютер и не имела денег на оплату ксерокопии романа, поэтому вручную печатала каждую версию. Роман отклоняли десятки раз, пока наконец небольшое лондонское издательство не дало ему второй шанс после того, как восьмилетняя дочь генерального директора влюбилась в книгу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как деменция изменила жизнь Брюса Уиллиса, Робина Уильямса и других знаменитостей. Всемирно-известные звезды не заявляются на публике.

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