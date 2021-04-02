Стилист показала обувь прошлого века и современную, которая всегда остается в моде

Стилист Екатерина Полякова собрала подборку обуви, которая остается популярной сквозь десятилетия. Например, ботинки на грубой подошве, практичные балетки и всеми любимые кроссовки.

Такая обувь может претерпевать изменения или ненадолго уходить в тень, но все равно остается с нами. Соответствующий пост стилист опубликовала на странице в Instagram.

Казаки из 80-х

Этот тип обуви отличают декоративные строчки, форма голенища и каблука, как у героев вестернов и ковбойских фильмов. Казаки и ковбойские сапоги остаются в моде который сезон. Изначально были созданы для удобства участников родео, но позже показали себя комфортными и в повседневной жизни.

Грубые ботинки из 90-х

На сегодняшний день модные дизайнеры советуют выбирать пары со шнуровкой и массивной подошвой. Такие модели разных цветов можно найти у R13, Valentino и других брендов.

Балетки из 60-х

Данную обувь можно носить с брюками карго, а также плиссированными юбками и легкими платьями.

Ботфорты из 70-х

Модельный ряд ботфортов очень разнообразен: облегающие, свободные, со складками, с каблуком и без, с круглым, квадратным и острым носом, на молнии, на шнуровке и вовсе без фурнитуры, а также из кожи, замши и текстиля.

Эспадрильи из 50-х

Эспадрильи станут незаменимыми помощниками в летнюю жару, так как благодаря натуральным тканям дают коже дышать.

Лоферы из 60-х

Они могут быть классическими, или же с небольшим каблуком. Лоферы хорошо сочетаются с джинсами и классическими брюками. Кроме того, стильный образ можно дополнить высокими или короткими носками – в обоих случаях будет выглядеть красиво.

Кроссовки из 90-х

Кроссовки превосходно сочетаются со всеми типами и стилями одежды в сезоне 2021-2022 года – пальто, куртки и пуховики, джинсовые и классические брюки, блузы и футболки.

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