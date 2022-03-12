Стены подпрыгивали, окна вылетали: Рудницкая рассказала невероятную историю спасения воинов при бомбардировке Василькова

Артистка Анжелика Рудницкая рассказала о невероятной истории, которая произошла с украинскими воинами во время бомбардировки Василькова. По словам бойцов ВСУ, с которыми она держит связь, в течение жестоких обстрелов, когда стены и окна едва уцелели, на месте остались только иконы.

Свидетели этого уникального явления на ряду с автором поста уверены, что это хороший знак, предвещающий Украине победу. Соответствующее сообщение появилось в Facebook Рудницкой.

По словам автора, у нее был телефонный разговор с бойцами, которым она в свое время поднимала боевой дух.

"Звонили наши военные из Василькова, к которым я ездила с концертами на фронт. Говорят, что после ада, который пережили в первые дни войны, живые, оптимистичные, еще больше готовы бороться за победу, в которой не сомневаются", – говорится в сообщении .

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После обсуждения будущих выступлений, общей победы и добрых и милых шуток, воины поделились с собеседницей удивительной историей, вселившей в них веру в обязательную победу Украины над российскими захватчиками.

"Когда от взрывов подпрыгивали стены, и вылетали окна, и весь город гудел и трясся, стоящие на столе в воинской части иконы не сдвинулись с места. Наши защитники уверены, это знак нашей неизбежной победы, потому что с нами Бог, демонстрирующий свою невероятную силу", – заключила артистка.

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