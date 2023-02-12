Стендап-комик Феликс Редька признался, что после 2014 года не считал Россию врагом: думал, что виноват только Путин

Популярный украинский стендап-комик Феликс Редька после начала полномасштабной войны резко перешел на украинский язык, начал помогать армии и любыми способами приближать родную страну к победе. Однако до 24 февраля юморист даже не считал Россию врагом. Думал, что во всем виноват президент-диктатор Путин, а с РФ нужно "идти на мировую".

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Как признался Редька, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, которую развязала Россия, было недостаточно, чтобы понять, почему соседняя страна – агрессор, а русский – язык врага. Своими размышлениями стендапер поделился в интервью Рамине Эсхакзай для ее YouTube-канала.

"Мне было 16 лет и мне вообще не стыдно говорить о том, что я думал и что я говорил с 2014-го по 2022 год. До широкомасштабного вторжения у меня в голове была позиция приблизительно следующая: "Ну это же все Путин, это власть, люди то нормальные, родственники там живут, поезда туда ездят, мне ничего россияне плохого не пишут. Да, они оккупировали Крым. Да, они начали войну на Донбассе... Но это ж все Путин, люди не при чем. Посольство есть у нас российское, артисты ездят... Зачем вообще поднимать этот вопрос? Давайте уже как-то на мировую". Вот так я думал. Как и многие люди с тех мест, откуда и я. Я ошибался", – признался Редька.

Осознание всех своих ошибок пришло 24 февраля. Комик убежден, что лучше поздно, чем никогда.

"Я до последнего дня не верил, что начнется война. При том, что отец у меня военный. Я думал: "Да какая война в 21 веке?! Да это просто блеф". 23 февраля вечером я писал сообщение друзьям, звал гулять завтра. Мне писали: "Да какой гулять, может война начнется". Я отвечал: "Та какая война? Все, завтра идем гулять". Я был в розовых очках. У меня даже одного процента не было мыслей об этом", – поделился стендап-артист.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский музыкант Иван Дорн решил записать видеообращение к соотечественникам, в котором вспомнил все свои "грехи" с 2014 года, включая выступления в РФ и скандальное интервью российскому блогеру-журналисту Юрию Дудю. Тогда артист назвал войну на Донбассе, которую развязала Россия, "ссорой братских народов".

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