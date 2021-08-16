Стас Пьеха потребовал ограничить свободу соседке, которая избила его сына

Семья российского исполнителя Стаса Пьехи потребовала запретить выходить из дома их соседке Ирине Безбородовой, которая ранее избила 7-летнего сына артиста. Известно, что женщина до сих пор не признала свою вину и не извинилась за этот инцидент.

Мама ребенка Наталья направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения. Она просит ограничить свободу Ирине и запретить ей покидать дом с 8 вечера до 8 утра. А также посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом, пишет издание Starhit (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу", – объяснила подробнее Наталья.

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Напомним, что конфликт 7-летнего мальчика с соседкой произошел по той причине, что поселившаяся рядом со звездами супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова запретила Пете играть с ее детьми. Это очень задело мальчика, поэтому он решил проткнуть чужой надувной бассейн карандашом. В попытке отомстить за испорченное имущество Ирина Безбородова подняла ребенка за руку и с силой отбросила его вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стас Пьеха рассказал о состоянии своего семилетнего сына. По словам артиста, мальчик до сих пор проходит курс реабилитации, ему не становится лучше. У Пети возникли серьезные осложнения – с утра наблюдается тошнота. Кроме того, у него начались головные боли.