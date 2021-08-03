Стас Пьеха – о состоянии 7-летнего сына после избиения: бывают головные боли и тошнота

Российский певец Стас Пьеха рассказал о состоянии своего семилетнего сына, которого ранее избила жена судьи Владислава Безбородова Ирина. По словам артиста, мальчик до сих пор проходит курс реабилитации, ему не становится лучше.

У Пети возникли серьезные осложнения – с утра наблюдается тошнота. Кроме того, у него начались головные боли. Об этом стало известно изданию "Комсомольская правда" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", – объяснил подробнее исполнитель.

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Также Пьеха заявил, что хочет, чтобы обидчица его ребенка была наказана. Он добавил, что данный инцидент должен стать примером для всех тех, кто позволяет себе поднять руку на ребенка. Певец уверен, что стоит хорошо подумать, прежде чем совершать подобные действия, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

Напомним, что конфликт 7-летнего мальчика с соседкой произошел по той причине, что поселившаяся рядом со звездами супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова запретила Пете играть с ее детьми. Это очень задело мальчика, поэтому он решил проткнуть чужой надувной бассейн карандашом. В попытке отомстить за испорченное имущество Ирина Безбородова подняла ребенка за руку и с силой отбросила его вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ирина Безбородова намерена привлечь ребенка Стаса Пьехи к уголовной ответственности за порчу бассейна. Женщина уже написала соответствующее заявление. Кроме того, она не считает нужным извиняться перед мальчиком и его семьей за неприятный инцидент.