7-летнего сына Стаса Пьехи хотят привлечь к уголовной ответственности: что известно

Ирина Безбородова, которая избила семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи, намерена привлечь ребенка артиста к уголовной ответственности за порчу бассейна. Женщина уже написала соответствующее заявление.

Адвокат пострадавшей стороны Сергей Жорин объяснил изданию ТАСС, что повреждения на бассейне были ранее устранены, а поведение Безбородовой он считает полным абсурдом. Женщина до сих пор не извинилась перед ребенком и его семьей за неприятный инцидент (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вы удивитесь, но избившая семилетнего сына Стаса Пьехи Ирина Безбородова просит привлечь к уголовной ответственности ребенка, который в настоящее время проходит лечение. Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечен к уголовной ответственности за порчу бассейна", – рассказал подробнее адвокат Сергей Жорин.

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Напомним, что конфликт 7-летнего мальчика с соседкой произошел по той причине, что поселившаяся рядом со звездами супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова запретила Пете играть с ее детьми. Это очень задело мальчика, поэтому он решил проткнуть чужой надувной бассейн карандашом. В попытке отомстить за испорченное имущество Ирина Безбородова подняла ребенка за руку и с силой отбросила его вниз.

Мама Пети сразу же вызвала на место полицию. Соседка стала заявлять следователям, что она сама стала жертвой насилия и утверждала, что ей повредили позвоночник, но при каких обстоятельствах не уточняется.

Петю госпитализировали в больницу вместе с бабушкой. Медики обнаружили у мальчика множество травм, включая: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ушиб бедра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Стас Пьеха переболел коронавирусом и подробно рассказал, как протекала его болезнь. По его словам, основное лечение от COVID-19 заняло две с половиной недели.