Стас Боклан вспомнил давнюю историю из Мариупольского театра, который полностью разрушили российские оккупанты. Видео

Известный украинский актер Станислав Боклан 10 лет своей жизни отдал Донецкому областному драматическому театру в Мариуполе. В нем он служил с 1984-го по 1994 год. За это время у артиста накопилось немало веселых и добрых историй, связанных с этим местом и людьми, которые там работали. Сейчас эти воспоминания – единственное, что осталось от драмтеатра, на который в марте прошлого года российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу, убив сотни мирных людей.

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Боклан рассказал, что многих его коллег, с которыми он работал в Мариупольском драмтеатре, уже нет в живых: кто-то прятался в подвале здания, когда на него скинули бомбу, кто-то погиб в собственном доме, когда туда прилетел вражеский снаряд. Эмоциями и воспоминаниями народный артист Украины поделился в программе "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканале "ДОМ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уже нет того дома, где была моя квартира, в которой я жил в Мариуполе... И театра. Это был мой первый театр. Его уже нет. И со многими людьми нет связи, потому что я не знаю их контактов. Часть людей осталась там и теперь это называется "Российский театр ДНР города Мариуполь". И мне присылали видео, снятое российским телевидением, где проходят репетиции, открытие этого театра. И есть люди, которых я знал, они там остались и теперь работают там. Мы обязательно победим, будем смеяться, веселиться, рожать детей, но, к огромному сожалению, в наших глазах навеки будет грусть", – поделился Боклан.

Тем не менее, веселых воспоминаний о драмтеатре в Мариуполе у актера действительно очень много. Одну такую забавную историю он рассказал на шоу, заверив, что это "одна из самых пристойных".

"В Мариупольском театре 1 января в 10 утра была первая сказка, которую мы играли для детей. Но мы же все нормальные люди и тоже хорошенько встречали Новый год... А в зрительном зале в основном сидели папы. Я помню, как один, со сцены же видно, все пытался положить голову ребенку на плечо. А ребенок же смотрит – крутиться. Казалось, он его прибьет, чтобы можно было лечь и спокойно поспать", – начал рассказ Боклан.

"Так вот, сказка "Поросенок, который поет". Я играл сумасшедшего зайца. У меня были большие уши и я сделал себе накладной нос с пластмассовыми большими зубами. И такой с похмелья заяц, немного косоглазый. И я вижу, что мой партнер Володя Кукушкин уже на сцене сидит – на пенечке в костюме волка. Думаю, вот это ответственный человек. Заиграла музыка, я к нему выбегаю, говорю текст. А он абсолютно на меня не реагирует. От слова совсем. Я начал говорить его текст. А он не двигается. И я несколько кругов оббежал вокруг него, говорю текст и все ближе и ближе к нему наклоняюсь. И вдруг он меня бац за эти зубы пластиковые – и тянет к себе. А потом говорит: "Боклан, не обдувай". Это единственная фраза, которую он сказал за весь спектакль", – рассмешил зрителей артист.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что накануне полномасштабного вторжения, 22 февраля 2022-го, популярная украинская группа "Бумбокс" выступала в Мариуполе. Концерт прошел в том самом Драматическом театре. Музыканты поделились воспоминаниями о концерте, показав фото, сделанные в тот день.

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