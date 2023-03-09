Старые хиты на украинском, встреча с защитником ''Азовстали'' и слезы из-за погибших героев: Полякова презентовала новую концертную программу

Известная украинская певица Оля Полякова 8 марта в Киеве впервые презентовала свою обновленную концертную программу под названием "Все буде добре", которая стала полностью украиноязычной. В ней артистка собрала не только свои новые композиции, написанные во время полномасштабной войны, но и старые хиты, переведенные на украинский язык, среди которых "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "Номер один" и другие.

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Что интересно, большинство из этих песен стали не просто украиноязычными, но и патриотичными по смыслу. Так, например, фирменные "Шлепки" – это теперь трек про "орков", а зажигательную композицию "Номер один" Полякова посвятила украинским защитникам. OBOZREVATEL собрал ключевые моменты с концерта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сразу стоит отметить, что певица провела два концерта. Первый, дневной, увидели военные, медики, волонтеры и работники ГСЧС, для которых вход был бесплатным.

Второй же был коммерческим, однако все равно благотворительным. Часть денег от продажи билетов артистка пожертвует на покупку пикапа для военных под Бахмутом, а также на целевую помощь внутренне перемещенным лицам, которым помогает общественная организация "ВПО Украины".

Шоу состояло из двух условных блоков. Первый был крайне трогательным и щемящим. Полякова пела песни о реалиях войны, о благодарности героям: тем, кто продолжает бороться за родную землю, и тем, кто уже отдал свою жизнь в бою с оккупантами. В это время на экранах появлялись фотографии украинских бойцов. Среди них и знаменитые персоны, которые пополнили ряды ВСУ: режиссер Олег Сенцов, ведущий Даниэль Салем, погибший в марте 2022-го актер Паша Ли.

Зрители в зале не могли сдержать слез. Артистка объявила минуту молчания, чтобы почтить память погибших героев. После этого к ней на сцену вышел легендарный морпех Михаил Дианов, защитник "Азовстали" в Мариуполе, прошедший российский плен. Его появление стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих. Военный обратился к слушателям, которые пришли на концерт, с теплой речью, а также поблагодарил саму звезду за ее всестороннюю помощь армии.

"Вооруженные силы Украины не могли бы существовать без вас, без гражданских. Мы без вас никто. Ваша невероятная поддержка... Мы просто чувствовали вас всех за нашей спиной. Людей, благодаря которым существуют ВСУ. Поверьте, без вас мы никто", – произнес Дианов.

Отдельного внимания заслуживает исполнение композиции "Тримай її", посвященной медику Оксане Баландиной, которая потеряла обе ноги во время вражеского обстрела, и ее мужу. Личная история девушки настолько поразила певицу, что Оля решила спеть о ней в песне. Рассказывая об Оксане на концерте, артистка, как и зрители, начала плакать.

Партию скрипки в "Тримай її" исполнил военный скрипач Моисей Бондаренко, известный своей игрой на музыкальном инструменте в горячих точках фронта.

Второй блок концерта был более ритмичным и зажигательным. Полякова пела свои хиты, точнее их новые версии, а зал не уставал танцевать и подпевать. Как призналась сама исполнительница, она переживала, что слушатели не примут ее старые песни в новом звучании, но эти опасения были напрасными.

Новая программа "Все буде добре" станет основой для всеукраинского тура Оли Поляковой, который уже стартует с концертов в Днепре и Каменском 11 и 12 марта.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках", который состоялся 22 февраля, Оля Полякова прокомментировала событие популярным стихом Петра Маги. Она зачитала поэзию под названием "Послание", которую поэт-военный написал в окопе.

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