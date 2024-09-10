'Старшина с похмелья показывал, что мы – никто': раненый актер Валенский шокировал условиями для воинов после мобилизации

Актер театра и кино Андрей "Актер" Валенский, присоединившийся в начале 2024 года к Вооруженным силам Украины, рассказал, как проходил обучение в армию после мобилизации и в каких условиях приходилось жить. Он пошел на службу, в первую очередь, чтобы не создать из себя образ труса, но и руководило им актерское любопытство, чтобы лучше понимать роли военных во время съемок кино.

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О своей мобилизации актер почти никому не рассказывал до последнего. Он вспомнил в интервью "Суспільному", что во время учебы от ужасного отношения руководства его спасало актерское любопытство. Он тогдашние события переживал как репетицию роли в фильме.

"Я на все смотрел как актер, который готовится к роли. Мне была интересная атмосфера, как люди общаются, какие есть персонажи. Это меня очень поддерживало психологически. Там был старшина немного с похмелья. Отношение к людям было, мягко говоря, как до скота. Уважения – ноль. Он всячески показывал, что мы – никто", – признался он и добавил, что среди его собратьев не было ни одного человека, который не боялся бы.

Актер вскоре и сам потерял эту жажду воевать с русскими захватчиками. Он переживал, сможет ли положиться на кого-нибудь из его приспешников, которые были демотивированы.

"Они сидели тихонько, словно жертвы. Разговоры у них были как у жертв. А себе думал: мне с этими людьми воевать, идти в бой. Вот тогда у меня произошел сильный психологический сбой. Я не готов был воевать с этими людьми. Я ведь не могу на них рассчитывать", – вспомнил актер.

Позже его направили на обучение в Великобританию, и хотя оно было не очень практичным, но отношение к военным было кардинально иным. "Меня очень хорошо научили владеть оружием, штурмовать окопы и дома, ходить на длительные дистанции с рюкзаками", – сказал Валенский.

Уже после возвращения на Родину актер присоединился к рядам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады. Он рассказал, что там значительно усугубили его знания и научили тактикам боя. Андрей Валенский вспоминает, думал, что война происходит так, как показывают в фильмах: "красиво, грудь вперед, со стороны это было эффектно, однако на войне такого "героя" сразу убьют".

"В этой бригаде отношение к бойцам очень хорошее. Здесь меня снова начали учить на штурмовика. Нас учили бойцы, которые уже имели опыт боев. Поэтому они нас учили тому, что будет на войне. Но как пехоту. Они говорили, что очень тяжело будет дойти до позиций. Мы бросали боевые гранаты, стреляли боевыми, из РПГ, из пулемета, скрывались от осколков", – рассказал он.

Впоследствии актер управлял дронами. После не очень удачного выхода на позицию между Клищиевкой и Ивановским в Донецкой области он получил серьезные травмы, а его 25-летний напарник погиб.

В начале августа его коллега Римма Зюбина рассказала, какие именно травмы получил актер на фронте: "У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро".

Как писал OBOZ.UA, неделю назад Андрей Валенский поделился информацией о своей реабилитации и показал фото. Он уже умеет стоять на ногах, но без опоры не может обойтись. Сейчас актер передвигается в кресле колесном.

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