Старшая дочь Поляковой последовала тренду и кардинально сменила прическу

Старшая дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой Мария не перестает удивлять своих подписчиков экспериментами с имиджем. Так, на этот раз она сделала новую стрижку – каре, которое сейчас в тренде.

Теперь вместо длинных волос у девушки короткая прическа чуть ниже плеч. Результатами смелого перевоплощения она поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой образ Мария подчеркнула ярким макияжем с использованием коричневых и оранжевых теней, также она сделала выразительные стрелки.

"Как вам моя новая прическа?" – поинтересовалась дочь артистки.

Пользователи в комментариях отметили, что эксперимент точно удался, ведь новый имидж ей очень идет. Вот, что они пишут:

"Супер! Вам очень идет!", "Красивая", "Шикарная", "Класс!", "Какая красивая. Супер!", "Вау!".

Маша Полякова сделала новую стрижку. instagram.com/mashapolyakova

Комментрии поклонников. instagram.com/mashapolyakova

Комментрии поклонников. instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что ранее Маша покрасила волосы в ярко-рыжий цвет, а звездная мама помогала ей воплотить эту идею в жизнь. Оля Полякова после этого отметила, что в ней пропадает талант парикмахера.

На этом 16-летняя девушка решила не останавливаться и снова покрасила волосы. Цвет стал немного насыщенней после прежней процедуры.

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