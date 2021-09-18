Стало известно о трагедии в семье Данилко: он скрывал ее год

У украинского певца Андрея Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, случилось горе в семье – у него умерла мама. Артист не хотел афишировать траур, поэтому о смерти матери артиста стало известно спустя год.

По словам источников, близких к Светлане Ивановной Волковой, так звали маму Андрея Данилко, она ушла из жизни на 83-м году, говориться в программе "Викриття. Післямова". Даже друг артиста – певец EL Кравчук признался, что Андрей был на похоронах в ее родном селе, где она жила.

"Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Они с мамой были друзьями", – говорил EL Кравчук.

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Стоит отметить, что мама Андрея Данилко была дважды в браке. Андрей – третий ее ребенок. Она всю жизнь прожила в селе под Полтавой. С Андреем Данилко у нее были хорошие отношения.

Коротко о знаменитости:

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала его школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко впервые лично прокомментировал свою болезнь. Артист коротко ответил на вопросы журналистов, которые подстерегли его на парковке возле одного из столичных ресторанов.