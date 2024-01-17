Стало известно, кто скрывался за образом 'Зеленого Гоблина' на церемонии Emmy Awards 2024. Фото

На красной дорожке кинопремии Emmy Awards 2023/2024, прошедшей накануне в Лос-Анджелесе, внимание общественности было приковано к таинственному зеленому созданию, позировавшему перед вспышками фотокамер рядом с другими знаменитостями. Королева-гоблин озадачила гостей вечера, которые думали, кто же прячется за гримом.

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Оказалось, что такой безобразный образ решила примерить на себе драг-дива по имени Принцесса Поппи. Она посетила церемонию вместе со своими коллегами по реалити-шоу RuPaul's Drag Race, пишет People.

В отличие от своих подруг, одевшихся в роскошные платья, Поппи выбрала необычный лук, скорее напоминавший Джабба Хат из "Звездных войн".

"Я хотела сделать противоположное тому, что от вас ожидают, когда вы идете на такое мероприятие. Я хотела взять приличие и перевернуть его с ног на голову", – сказала драг-дива Entertainment Weekly.

Принцесса Поппи не скрывает, что это была ее первая церемония Emmy, поэтому знаменитость хотела стать звездой красной дорожки. Она сказала изданию Birdy, что не стоит воспринимать стандарты красоты всерьез.

Для того, чтобы создать образ тролля, Поппи понадобилось 6 часов. Каждый сантиметр кожи знаменитости был покрашен в зеленый оттенок. На тело звезды наклеили искусственные бородавки, добавив к картине длинное зеленое платье.

После шоу процесс снятия грима тоже не был быстрым – это заняло около двух часов. "Не говоря уже о часе прокрутки ленты Instagram и смеха над собой", – добавила драг-дива.

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