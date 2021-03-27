Стало известно, кто скрывался за образом Сома в шоу "Маска"

В субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" показали десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце эфира выяснилось, что под маской таинственного Сома скрывался шоумен Иракли Макацария.

Он поразил зрителей красивым выступлением и спел композицию Opus – Live is Life. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сом настолько запутал звездных детективов, что они не могли даже предположить, кто же мог прятаться за этим образом. Сам же Иракли поделился, что для него участие в программе такого формата было первым и незабываемым опытом.

Иракли Макацария скрывался за образом Сома. instagram.com/maskaukrainetv

Иракли Макацария скрывался за образом Сома в шоу "Маска". instagram.com/maskaukrainetv

Стоит отметить, что знаменитость на бис исполнил песню, с которой выступал в своем костюме. Судьи шоу были удивлены тому, что под маской все это время был именно Иракли.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.