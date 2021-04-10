Стало известно, кто скрывался за образом Носорога в шоу "Маска"

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" показали грандиозный финал популярного шоу "Маска". Так, стало известно, что за маской мужественного Носорога скрывался украинский актер Алексей Тритенко.

Звездные агенты были крайне удивлены такой неожиданной разгадке. Ведь этот персонаж в каждом эфире демонстрировал невероятные выступления, несмотря на то, что он не является профессиональным исполнителем. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что Алексей Тритенко в образе Носорог а продемонстрировал чувственное выступление. Он исполнил романтическую песню под названием "Это все, что останется после меня" группы ДДТ. Настя Каменских ранее заявила, что понятия не имела, кто мог прятаться за этим образом. Винник же добавил, что Носорог был его фаворитом в этом шоу.

Тритенко в образе Носорога. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Сердючка презентовала новую песню на шоу "Маска". Она исполнила композицию под названием "Disco Kicks".