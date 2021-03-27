Стало известно, кто скрывался за образом Луны в шоу "Маска"

В субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился новый харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.

Звезда исполнила зажигательную композицию. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, обаятельная Луна стала первой, кто вышел на сцену "Маски" в десятом выпуске. Она продемонстрировала эффектный костюм темных оттенков.

Оля Полякова думала, что это супермодель Алла Костромичева, а Олег Винник заявил, что это певец Алексеев. Однако в конце судьи все-таки сказали, что за новым образом может быть Надежда Мейхер. Как выяснилось позднее, они были правы.

Надежда Мейхер выступила в образе Луны на шоу "Маска". instagram.com/nadyameiher

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.