Стало известно, какие три слова написала Елизавета II в прощальной записке мужу

Королева Великобритании Елизавета II подготовила для своего покойного супруга принца Филиппа прощальную записку, в которой было всего три слова – "С любовью, Елизавета".

Монарх спрятала послание в особенном венке, который положили на гроб герцога. Об этом пишет издание Hellomagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В венке были лилии, маленькие белые розы, фрезии, восковые цветы, белый душистый горошек и жасмин.

Также известно, что прощальная карточка была окаймлена черным краем, что соответствует траурным ритуалам королевской династии.

Герцог Эдинбургский был похоронен 17 апреля на частной службе, на которой присутствовало всего 30 гостей, в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Во время службы королева сидела отдельно от всех присутствующих.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо со своим детским прозвищем. Записка, написанная от руки 94-летней Елизаветы II, была подписана именем Лиллибет. Оказывается, ранее такое прозвище она получила от своего отца, короля Георга VI из-за того, что в детстве не могла выговаривать свое полное имя.