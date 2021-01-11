Стало известно, как пройдет Евровидение в 2021 году

Международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в Роттердаме 22 мая 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19.

По словам комментатора проекта Грэма Нортона, мероприятие будет в привычном для всех формате. Но все же он считает, что на стадион вряд ли пустят 20 тысяч зрителей. Об этом мужчина сообщил изданию BBC News.

Нортон отметил, что если участники не смогут приехать в Роттердам или будут на карантине, то на конкурсе смогут использовать записи выступлений артистов.

Напомним, Евровидение – это конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза.

Конкурс "Евровидение" состоится в Роттердаме 24 канал

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