Стало известно имя ведущего грандиозного шоу "Співають всі"

Ведущим уникального музыкального талант-шоу "Співають всі" на канале "Украина" стал Владимир Остапчук. Грандиозная развлекательная программа создана по образцу британского проекта All Together Now.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба телеканала. Главная особенность нового шоу – это беспрецедентное количество музыкальных экспертов, которые будут оценивать вокальные умения участников. Грандиозное жюри будет состоять из ста звезд украинского шоу-бизнеса.

Видео дня

Отмечается, что Остапчук начинал свой творческий путь с работы диктора, годами ходил по кастингах телеведущих, но везде слышал отказы. Он не понаслышке знает, как непросто молодому артисту найти свое место в шоу-бизнесе, поэтому в новом проекте будет поддерживать участников на сцене.

После успеха гипершоу "МАСКА" его ведущий Владимир Остапчук признался, что уже успел соскучиться по драйву большой сцены.

"Грандиозное шоу "МАСКА" стало настоящей сенсацией на украинском телевидении, поэтому, когда зрители увидели меня в рекламе нового певческого проекта, просто засыпали вопросами о нем. Наконец я могу раскрыть тайну – да, я стану ведущим вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина". Популярный международный формат, сто членов жюри и все поют – представляете масштаб нашего нового проекта? С нетерпением жду начала съемок, чтобы снова встретиться с телезрителями и подарить им невероятные эмоции и океан юмора", – прокомментировал телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук зачитал рэп во время грандиозного финала популярного шоу "Маска". Телеведущий проекта появился на сцене в образе загадочной Химеры.