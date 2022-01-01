Как выглядит и с кем сейчас встречается молодая вдова основателя Playboy Кристал Хефнер. Фото

Популярная американская модель, вдова основателя Playboy Кристал Хефнер активно ведет блог в социальной сети Instagram и всячески публикует селфи и фотографии с новым избранником – 32-летним актером и писателем Райаном Малати.

Отметим, что знаменитость продолжает путешествовать, много фотографироваться и даже смогла открыть свой магазин одежды, где продает худи и футболки со своим изображением. О том, как выглядит сейчас молодая вдова Кристал Хефнер, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Напомним, что в 2012 году основатель Playboy 86-летний Хью Хефнер женился в третий раз на модели, эффектной блондинке Кристал Харрис, которой на тот момент было 26 лет.

За два года, перед тем, как жениться, Хью Хефнер сделал помолвку, но вскоре расторг ее. Пара долго ссорилась и даже всплывали подробности их интимной жизни, но страсти утихли и в 2012 они стали мужем и женой.

Вместе Хью и Кристал прожили 5 лет, до смерти основателя Playboy в 2017-м. Пара заключила брачный договор, который предусматривает то, что Кристал не получает деньги з 110-миллионного состояния покойного мужа, а лишь дом, стоимостью 5 миллионов долларов и украшения, подаренные Хью Хефнером.

Через три года, после смерти мужа, в 2020 году Кристал была замечена с парнем по имени Натан Леви. Однако вскоре возникли слухи, что модель встречается с актером Райаном Малати. Стоит отметить, что звезда подогревала эти слухи фотографиями с ним.

В октябре 2021 года она подтвердила роман с актером.

Добавим, что знаменитость с каждым годом только становится лучше и красивее. Несмотря на свой возраст, модель не перестает удивлять поклонников подтянутой фигурой, которую время от времени демонстрирует в новых фотосессиях.

Фанаты удивляются тому, как знаменитости удается сохранять молодость и спортивное тело.

Коротко о знаменитости:

Кристал Хефнер – 35-летня американская фотомодель и певица. Родом из Аризоны (США). В 2008 году начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для Playboy. Через два года начала карьеру певицы и она подписала контракт с лейблом Organica Music Group.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что секретарь Хью Хефнера Лиза Лавинг Барретт рассказала, что основатель эротического журнала Playboy был зависим от наркотических веществ.