Как выглядит и с кем сейчас встречается молодая вдова основателя Playboy Кристал Хефнер. Фото

Анна Яковлева
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Как выглядит и с кем сейчас встречается молодая вдова основателя Playboy Кристал Хефнер. Фото

Популярная американская модель, вдова основателя Playboy Кристал Хефнер активно ведет блог в социальной сети Instagram и всячески публикует селфи и фотографии с новым избранником – 32-летним актером и писателем Райаном Малати.

Отметим, что знаменитость продолжает путешествовать, много фотографироваться и даже смогла открыть свой магазин одежды, где продает худи и футболки со своим изображением. О том, как выглядит сейчас молодая вдова Кристал Хефнер, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кристал Хефнер путешествует по миру.
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Кристал Хефнер сделала селфи.

Напомним, что в 2012 году основатель Playboy 86-летний Хью Хефнер женился в третий раз на модели, эффектной блондинке Кристал Харрис, которой на тот момент было 26 лет.

Кристал и Хью Хефнер.

За два года, перед тем, как жениться, Хью Хефнер сделал помолвку, но вскоре расторг ее. Пара долго ссорилась и даже всплывали подробности их интимной жизни, но страсти утихли и в 2012 они стали мужем и женой.

Кристал и Хью Хефнер.

Вместе Хью и Кристал прожили 5 лет, до смерти основателя Playboy в 2017-м. Пара заключила брачный договор, который предусматривает то, что Кристал не получает деньги з 110-миллионного состояния покойного мужа, а лишь дом, стоимостью 5 миллионов долларов и украшения, подаренные Хью Хефнером.

Кристал и Хью Хефнер.

Через три года, после смерти мужа, в 2020 году Кристал была замечена с парнем по имени Натан Леви. Однако вскоре возникли слухи, что модель встречается с актером Райаном Малати. Стоит отметить, что звезда подогревала эти слухи фотографиями с ним.

Кристал Хефнер с Райаном Малати.

В октябре 2021 года она подтвердила роман с актером.

Кристал Хефнер с Райаном Малати.

Добавим, что знаменитость с каждым годом только становится лучше и красивее. Несмотря на свой возраст, модель не перестает удивлять поклонников подтянутой фигурой, которую время от времени демонстрирует в новых фотосессиях.

Модель Кристал Хефнер.

Фанаты удивляются тому, как знаменитости удается сохранять молодость и спортивное тело.

Кристал Хефнер в бикини.
Кристал Хефнер в красном платье.

Коротко о знаменитости:

  • Кристал Хефнер – 35-летня американская фотомодель и певица. Родом из Аризоны (США). В 2008 году начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для Playboy. Через два года начала карьеру певицы и она подписала контракт с лейблом Organica Music Group.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что секретарь Хью Хефнера Лиза Лавинг Барретт рассказала, что основатель эротического журнала Playboy был зависим от наркотических веществ.

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