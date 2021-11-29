Стали известны имена тренеров нового сезона шоу 'Голос країни'. Видео

В суперфинале шоу "Танці з зірками", который состоялся 28 ноября, зрители узнали не только имена победителей, но и новых тренеров 12-го сезона проекта "Голос країни" на канале 1+1. Легендарные судейские кресла займут три опытных наставника и один новичок.

Об этом рассказал несменный ведущий "Танців з зірками" Юрий Горбунов в прямом эфире шоу. Также он сообщил, что вместе со своей супругой Екатериной Осадчей, которая в это время общалась с участниками танцевального проекта на балконе, продолжит вести песенный конкурс (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

После пятилетнего перерыва вернется в красное кресло фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Рок-музыкант был тренером в четырех сезонах проекта. Из них, ему дважды удавалось привести своего подопечного к победе.

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"Не ждали? А я уже здесь. Это будет очень крутой сезон. Я вам обещаю. До встречи!", – обратился певец к телезрителям с экрана.

Компанию ему составит продюсер и лидер Mozgi Алексей Потапенко (Потап), который занимал тренерское кресло пять раз. Победить наставнику так ни разу и не удалось.

Конкурировать со звездами будет и Надя Дорофеева. Диджитал-сенсация Украины и сольная вокалистка с недавних пор одержала победу в предыдущем 11-м сезоне.

Тренер-новичок, но опытная артистка Оля Полякова сядет в легендарное кресло впервые.

"Голос країни" это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему. И мне всегда хотелось стать частью этого", – заявила эпатажная певица и поп-королева украинской сцены.

Премьера 12-го сезона запланирована на 23 января 2022 года. Он пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Тренеры традиционно будут выбирать в свои команды талантливых вокалистов, чей голос заслуживает считаться народным.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победителями проекта "Танці з зірками" стали актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Что известно о паре и как прошел суперфинал шоу читайте в нашем материале.