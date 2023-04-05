''Каждый захочет плюнуть тебе в лицо'': Анатолий Анатолич разнес Лорак из-за циничного заявления о ВСУ

Украинский радиоведущий Анатолий Анатолич отреагировал на заявление певицы Ани Лорак о том, что она никогда не помогала деньгами ВСУ. Он гневно отчитал предавшую Родину певицу, подчеркнув: никто не ждет ее возвращения. Более того, он назвал пост Каролины оправданиями "ничтожного существа".

Видео дня

Анатолич эмоционально прокомментировал позицию исполнительницы в личном Instagram. Ведущий отметил, что единственное слово, написанное большими буквами в публикации Куек (настоящая фамилия Лорак), – это слово "никогда" в сочетании с "не оказывала военной помощи". Но мы также можем использовать это слово по отношению к вокалистке.

"Ты никогда не вернешься в Украину, здесь тебя не ждут. Ты уже не пройдешься по родным Черновцам, потому что все захотят плюнуть тебе в лицо. И ты никогда не поймешь, что такое победа в войне", – высказался шоумен.

Он продолжил: каждый украинец сейчас – это человек с большой буквы. Ведь мы собираем средства на дроны, танки и оружие, чтобы как можно больше мужчин-поклонников Куек отправить не к ней на выступления, а на "концерт Кобзона". "Весь мир помогает ВСУ и гордится этим, весь мир, кроме Ани Лорак. Этот ее пост – заявление никчемного существа без позиции, без Родины", – резюмировал Анатолий.

В конце ролика ведущий посоветовал переходить полностью на украиноязычный контент и забыть о песнях и фильмах, которые производятся в стране-агрессоре. Он еще раз напомнил о важности помощи украинской армии, призвав фолловеров не быть как Ани Лорак.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, что Юрия Горбунова разочаровало поведение Олега Винника, который сейчас проживает в Германии. Телеведущий осудил исчезновение исполнителя из виду общественности во время полномасштабной войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!