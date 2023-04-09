Стала ненужной везде: спрос на концерты Ани Лорак в России упал, она теряет миллионы

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по РФ, а после полномасштабного вторжения осталась в стране-агрессоре, ни слова не сказав о преступной войне, теряет свои миллионы. Дело в том, что "неоднозначная" позиция артистки, которая откровенно пытается усидеть на двух стульях, надоела и россиянам. Звезда продолжает жить в Москве и восхвалять Россию, но при этом со слезами на глазах лжет, что "Украина навсегда в ее сердце".

Видео дня

Как рассказал хозяин одного из агентств по организации мероприятий в РФ, спрос на частные концерты Ани Лорак упал примерно на 60-70 %. Об этом пишет пропагандистское издание kp.ru.

При этом стоит одно такое выступление Каролины (настоящее имя певицы) от 40 тысяч евро (около 1,6 млн гривен).

За годы своей карьеры в стране-агрессоре Лорак презентовала весьма дорогие концертные шоу (около 5 миллионов долларов за каждый). Такие проекты практически никогда на окупаются, а делают их ради поддержания статуса артиста. Кажется, звезда вновь решила напомнить о себе масштабным шоу. Пока родная Украина уже больше года живет в условиях полномасштабной разрушительной войны, Каролина организовывает юбилейный концерт в "Крокус Сити Холл" в Москве на свое 45-летие.

День рождение у предательницы 27 сентября. Продажа билетов уже стартовала. Помимо Лорак на сцену в этот день выйдут ее друзья-путинисты Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Сообщается, что продано меньше 20% зала.

Непонятно, на что рассчитывает певица, если ее концерты в других российских городах массово отменяют. Местные власти боятся, чтобы к ним приезжала артистка, "которая не определилась". Возможно, юбилейное шоу в Москве – последний шанс Лорак заработать кровавые рубли, ради которых она, собственно, и предала Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак дала свое первое интервью за период полномасштабной войны. Пропагандистской журналистке она рассказала, что не донатила и никогда не будет помогать ВСУ, ведь это "не заложено в ее природе". Певица искусно притворяется, что не понимает, почему сограждане поливают ее грязью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!