Стала известна судьба полицейского, который спас журналистов фильма '20 дней в Мариуполе' и вывез из оккупированного города доказательства преступлений россиян

Украинский полицейский Владимир Никулин, который вывез режиссера "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова и журналиста Евгения Малолетку из оккупированной Донетчины не изменяет своему призванию и до сих пор работает правоохранителем. Известно, что вместе с видеодоказательствами он спасал и свою семью, из-за чего все в автомобиле подвергались невероятной опасности, проезжая каждый из 15 блокпостов на пути.

Несмотря на тяжелое ранение в легкое во время российских обстрелов Покровска, Донецкой области, милиционер все же решил продолжить карьеру полицейского и, как отмечает Национальная полиция Украины в Facebook, мужчина получил должность заместителя начальника отдела документального обеспечения Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

"Полицейский Владимир Никулин – не только главный герой оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе", но и его спаситель. Правоохранитель помог спастись съемочной группе и вывезти отснятый материал из захваченного города. 20 часов на разбитом авто по оккупированной территории... Он вез журналистов вместе с собственной семьей. Они проехали 15 вражеских блокпостов. Страшно подумать, что было бы, если бы оккупанты нашли под сиденьями видеозаписи с доказательствами убийств мариупольцев российскими оккупантами", – отметила Нацполиция.

Как сообщает правоохранительная служба, мужчина несет службу уже 30 лет. Прежде всего он находился в Донецке, но с началом войны в 2014 году передислоцировался в относительно мирный на то время Мариуполь, где после 24 февраля 2022 года познакомился с двумя журналистами и стал главным героем их оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе".

"Был ранен во время российского обстрела Покровска, когда оказывал помощь пострадавшим. Обломок пробил ему легкое. Полицейский призывает международное сообщество помнить о преступлениях российских захватчиков и напоминает, что эти 20 дней в Мариуполе – это было только начало. До сих пор оккупационные войска ежедневно безжалостно уничтожают Украину", – напомнила Национальная полиция.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил первый в истории независимой Украины "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Сюжет транслирует события оккупации Мариуполя в первые 20 дней с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, из телеверсии фрагмент с победой Украины вырезали, заявив, что пришлось это сделать из-за якобы ограничений во времени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, где можно посмотреть киноленту "20 дней в Мариуполе". На пиратских сервисах его не найти, поэтому придется платить за просмотр на стриминговых платформах или в кинотеатрах, где фильм снова будет в прокате с 14 марта.

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