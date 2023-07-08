Сразу не узнать: Сергей Бабкин очаровал кадром с женой, сделанным в начале их отношений

Украинский певец Сергей Бабкин трогательно поздравил свою жену Снежану с 38-летием. Он разместил архивный кадр, на котором тяжело узнать нынешних супругов. Пара находится в браке уже 15 лет, но известно, что за это время музыкант регулярно изменял. За три года у артиста было около 100 женщин. Несмотря на все это, партнерам удалось пережить кризисы и избежать развода.

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Снимок появился на странице в Instagram Бабкина. На нем возлюбленные позировали в поезде, вместе разместившись на верхней полке плацкарта. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". Вокалиста фолловеры вообще не узнали. Примечательно, что на безымянном пальце девушки уже красуется кольцо (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"15 лет назад. 2008 год, в дороге с моей Снежаной Бабкиной", – лаконично подписал кадр Сергей. Также он опубликовал еще один пост-поздравление со словами: "Сегодня день рождения у самой удивительной женщины в мире, у моей родной души, самой желанной и невероятной. Любимая, с твоим днем! Спасибо за каждый миг вместе".

Фанаты звездной семьи оставили комментарии под архивным кадром: "Сергей на себя не похож", "Да, другие. Снежана тут похожа на Дакоту Джонсон", "Я подумала, что это Эдвард Нортон! Бойцовский клуб", "50 оттенков серого? Продолжение?", "Подумала, Притула", "Реально, будто кадры из фильма", "Вау! Вас не узнать".

К слову, брак со Снежаной – второй у певца. В 2005 году он женился на Лилии Ротань, однако через два года пара разошлась. Женщина подарила любимому сына Илью, сейчас мальчик проживает в Канаде и не общается с отцом. В 2008 году исполнитель познакомился с нынешней супругой и спустя некоторое время тайно обвенчался с ней.

В 2010-м в семье появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. А в 2019-м Бабкин стан отцом в третий раз. К слову, Снежана также до брака с артистом имела сына Артура, на год младше, чем первый наследник Сергея.

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