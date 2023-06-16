'Наплакалась от счастья': Мишина впервые за долгое время встретилась с мамой, живущей в оккупированном Крыму. Фото

Украинская актриса и главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина отправилась в Турцию, чтобы там встретиться с самым родным человеком. Как написала артистка, 2,5 года она не видела маму. Но, судя по всему, звезда ошиблась, ведь в январе 2022 года она ездила в Крым.

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Трогательной встречей Ксюша поделилась в Instagram. Когда знаменитость прибыла в аэропорт, ее мама уже ждала свою дочь с внуком Платоном. Мишина отметила, перед долгожданной встречей она провела 12 часов в дороге и проехала пол Турции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ура, наконец-то. 2,5 года я не обнимала свою маму, а мой сын – свою бабулю... Вчера 12 часов дороги, из которых 2 часа я блукала и пропускала все возможные и невозможные повороты... проехала пол Турции, наплакалась от счастья встречи с мамой и полночи не спала от эмоций", – поделилась звезда сериала "Крепостная".

Мама Мишиной прилетела из оккупированного Крыма в Турцию, чтобы впервые за полномасштабную войну увидеться с родными людьми. Селебрити также опубликовала общий кадр в машине, на котором видно, что семья очень счастлива воссоединиться снова.

Сколько дней артистка будет в Турции неизвестно, но даже плохая погода не стала помехой для отличного времяпровождения. "В прошлом году катал меня, теперь – свою бабулю", – подписала видео актриса.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что сын Ксении Мишиной до 7 лет жил с бабушкой в Севастополе. Девушка не могла забрать наследника домой, так как все свое время уделяла карьере. Знаменитость понимала, только она ответственна за свою семью.

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