Скандал с Приходько и невероятный вокал: как прошел третий выпуск 'Співають всі'

В субботу, 11 сентября, на телеканале "Украина" показали третий выпуск шоу "Співають всі". В результате в финал вышли 20-летняя Екатерина Северова и 13-летняя София Артеменко.

Зрители увидели грандиозное шоу. OBOZREVATEL следил за событиями на проекте и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первой участницей стала 13-летняя София. Она исполнила легендарный хит GO_A "Шум". В результате девочке поставили 99 баллов из 100.

Видео дня

Следующим на сцену вышел 32-летний Роман. Он порадовал зрителей исполнением песни Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень". Оценка жюри – 42 балла.

Затем на сцену вышла 18-летняя Карина. В результате она получила 79 баллов из 100.

Затем произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.

После этого на сцене выступил 28-летний Владимир. Он исполнил песню Бумбокс "Вахтерам". Оценка жюри – 43 балла.

Следующим на сцену вышел композитор из Киева Александр. Он исполнил Tom Jones "Delilah". Оценка жюри – 77 баллов.

Затем на сцене появился 15-летний Ярослав. Он исполнил песню JONY – Ты беспощадна. Оценка жюри – 95 баллов.

После этого на сцену вышло трио "Girls in jazz". Они набрали 33 балла и не прошли дальше.

Затем своим ярким выступлением удивила жюри 20-летняя Катя. Она исполнила песню "Океан Эльзы" – "Обійми". В результате она набрала 99 баллов.

Следующей на сцену вышла 56-летняя Лара. Она исполнила песню Ирины Билык "Мне не жаль тебя". Оценка жюри – 61 баллов.

Последними на сцену вышли участники "Freshtime". Они исполнили известную песню Моторола – "8-колір". Оценка жюри – 68 баллов.

После тайного голосования с результатом 49 против 42 стало известно, что первой в финал вышла 20-летняя Екатерина Северова. Второе место заняла 13-летняя София Артеменко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в "сотню" звездных судей вошли Павел Зибров, Тоня Матвиенко, Виктор Бронюк, Наталья Фалион, Дмитрий Каднай, Аурика Ротару, Евгений Хмара и Алена Геребенюк.