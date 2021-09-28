Спирс с молодым бойфрендом начали нянчить куклу: с чем это связано. Видео
Американская певица Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари озадачили поклонников новым видео. Жених певицы показал кадры, на которых Бритни танцует с пластиковой куклой.
Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "У нас появился малыш, как нам его назвать?" – подписал ролик Сэм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как Бритни держит в руках игрушку, когда ее жених говорит, что она сильно похожа на куклу. После этого знаменитость целует пластмассового ребенка.
На следующем видео Бритни заявляет, что кукла такая же талантливая, как и ее мама (она имеет в виду себя, – Ред.).
Поклонники звездной пары предположили, что снятые кадры связаны с желанием Бритни и Сэма завести детей, а также с опекунством звезды, поскольку ей запрещали иметь детей.
Напомним:
С 2008 года Бритни Спирс находилась под опекунством своего отца Джейми Спирса.
На протяжении долгих лет она обращалась в суд с просьбой лишить своего отца статуса опекуна.
В августе 2021 года Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью.
После этого в СМИ писали о том, что он требует 2 миллиона долларов отступных за то, что он больше не опекун.
В сентябре этого года Джейми официально подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью.
Вскоре певица объявила о помолвке с Сэмом Асгари. После чего деактивировала свою страницу в Instagram, но вскоре вернула ее.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-охранник Бритни Спирс признался, что больше 10 лет за ней велась тотальная слежка, организатором которой выступил Джеймс Спирс.