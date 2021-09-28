Спирс с молодым бойфрендом начали нянчить куклу: с чем это связано. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Люди
2 минуты
417
Спирс с молодым бойфрендом начали нянчить куклу: с чем это связано. Видео

Американская певица Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари озадачили поклонников новым видео. Жених певицы показал кадры, на которых Бритни танцует с пластиковой куклой.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "У нас появился малыш, как нам его назвать?" – подписал ролик Сэм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как Бритни держит в руках игрушку, когда ее жених говорит, что она сильно похожа на куклу. После этого знаменитость целует пластмассового ребенка.

История в профиле у Сэма Асгари.
Видео дня

На следующем видео Бритни заявляет, что кукла такая же талантливая, как и ее мама (она имеет в виду себя, – Ред.).

Поклонники звездной пары предположили, что снятые кадры связаны с желанием Бритни и Сэма завести детей, а также с опекунством звезды, поскольку ей запрещали иметь детей.

Певица со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-охранник Бритни Спирс признался, что больше 10 лет за ней велась тотальная слежка, организатором которой выступил Джеймс Спирс.

звездылюдишоу-бизнесБритни Спирс