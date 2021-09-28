Спирс с молодым бойфрендом начали нянчить куклу: с чем это связано. Видео

Американская певица Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари озадачили поклонников новым видео. Жених певицы показал кадры, на которых Бритни танцует с пластиковой куклой.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "У нас появился малыш, как нам его назвать?" – подписал ролик Сэм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как Бритни держит в руках игрушку, когда ее жених говорит, что она сильно похожа на куклу. После этого знаменитость целует пластмассового ребенка.

Видео дня

На следующем видео Бритни заявляет, что кукла такая же талантливая, как и ее мама (она имеет в виду себя, – Ред.).

Поклонники звездной пары предположили, что снятые кадры связаны с желанием Бритни и Сэма завести детей, а также с опекунством звезды, поскольку ей запрещали иметь детей.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-охранник Бритни Спирс признался, что больше 10 лет за ней велась тотальная слежка, организатором которой выступил Джеймс Спирс.